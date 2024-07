Vendemmia difficile per lo Champagne | calano le vendite e scende la resa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unacomplicata ma non senza speranze; sicuramente il 2024 ha visto condizioni climatiche impegnative per i vigneti nella regione della, la più settentrionale delle zone vitivinicole francesi. Il Comité(l’organizzazione che raggruppa gli attori della produzione e del commercio dello- viticoltori, cooperative e commercianti - sotto la direzione del governo) ha annunciato recentemente laautorizzata per il raccolto 2024: 10mila kg/ha rispetto agli 11.400 kg/ha del 2023, in risposta alla diminuzione del 15,2% nel primo semestre dell’anno corrente, influenzate da un contesto economico e geopolitico incerto. Le istituzioni hanno promesso un rigoroso controllo durante la, la quale sarà prevista per la metà di settembre.