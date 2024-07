Una sensazione incredibile | Matteo Berrettini | come è cambiato tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)sta lentamente tornando. Fatta una bella figura a Wimbledon contro Jannik Sinner, il 28enne romano si è preso la scena a Gstaad, in Svizzera, sullo stesso court nel quale nel 2018 si prendeva il primo titolo Atp della carriera. Lo ha fatto dopo aver sconfitto Auger-Aliassime e Tsitsipas e disintegratp 6-3, 6-1 il francese Halys in finale, segnalatosi per un passante di dritto giocato da terra (contro il brasiliano Heide) che ha fatto il giro del web.è in gran forma e si è preso così il secondo successo della stagione dopo un 2023 costellato di infortuni. Il ruolino parla di 20 match su 25 vinti includendo il challenger di Phoenix (finale persa da Borges). Ora è vicino alla top-50 e piano piano sta lentamente ritrovando i fasti di un tempo.