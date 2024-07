Una giornata speciale in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tra giochi e siparietti divertenti, il fine settimana dei bambini ricoverati nella cardio-chirurgia pediatrica del Policlinico San Donato Milanese si è tinto di una nota di colore e allegria. In visita nel nosocomio in questi giorni caldissimi di luglio, i clown dell’associazione SorridiMi Aps hanno intrattenuto i piccoli pazienti, riempiendo di stupore i loro volti e regalando a tutti un momento di leggerezza. Favorire una degenza più serena, riducendo l’ansia e lo stress legati alle terapie: questo l’obiettivo dell’evento, organizzato da Gsd Foundation, associazione no profit del Gruppo ospedaliero San Donato. Il servizio di clownterapia si è svolto in piccoli gruppi, nel rispetto delle condizioni individuali e delle regole dei diversi reparti.