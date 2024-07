Tra i filari a 40 gradi | In campagna all’alba per raccogliere la frutta Mucche sotto la doccia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nei campi. Così Nicolò Sisti, 30 anni, il frutteto a San Bartolomeo, organizza la resistenza al grande caldo, con picchi nei giorni scorsi oscillanti tra i 38 e i 40. Temperature africane, che tra idove si stanno raccogliendo le pere precoci – le qualità Carmen e Santa Maria – picchiano come un maglio. "Facciamo un primo turno dalle 6 del mattino fino al massimo alle 11, poi il pomeriggio tardi. Intorno alle 17". Era di suo nonno quel podere, adesso c’è lui. "I prezzi delle pere quest’anno sembrano buoni", dice adesso a combattere contro l’afa che toglie il respiro, nel 2023 contro chicchi di grandine come nespole. "Lavorare in? Un’impresa. Ma a me piace". Un po’ tutti nella pianura battuta dal sole stanno correndo ai ripari, in alcune cooperative si va tra igià alle cinque.