Spiaggia sovranista un trionfo nell' estate 2024 | le cifre che la dicono lunghissima

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cambio di rotta per gli italiani che per quest'anno preferiscono trascorrere le vacanze estive nel bel Paese. Sono ben 36 milioni gli italiani che hanno scelto le località in cui rilassarsi in patria. Solo il 10% ha scelto di volare all'estero (località marine) mentre il 90% resterà qui. Sono i risultati dell'indagine condotta da Federalberghi. Ma non solo: Gli italiani hanno proprio cambiato modo di vivere la stagione estiva. I cittadini hanno programmato di partire non solo in agosto, ma anche nel corso di altri mesi. Ben un terzo dei vacanzieri ha programmato di fare più di un periodo di ferie oltre quello principale in: 3,6 milioni replicheranno almeno una volta, 3,1 milioni si muoveranno per due volte e 1,7 milioni faranno tre periodi di vacanza. Il presidente di Federalberghi ha spiegato le motivazioni di questo cambiamento.