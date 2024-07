Sextortion | La Soluzione Immediata di ReputationUP in Collaborazione con Cyberights

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 22 Luglio 2024. Laè una delle minacce più insidiose e in crescita nel mondo digitale. Questa forma di estorsione sessuale sfrutta immagini o video intimi delle vittime per ricattarle, spesso richiedendo denaro o altri favori in cambio della non diffusione del materiale compromettente., incon, risponde allacon una, sfruttando avanzate tecnologie di intelligence e strumenti di monitoraggio per proteggere e supportare le vittime. “In questi casi, è più che mai necessario agire con velocità ed efficacia, per evitare che i contenuti privati vengano pubblicati e diffusi contro la volontà della vittima.