Rivoluzione in casa Abc Falaschi è il quinto innesto

(Di lunedì 22 luglio 2024) Francescoè ilcolpo dell’Abc Castelfiorentino Solettificio Manetti, che sta proseguendo il proprio profondo restyling in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Il centro empolese classe 2000, scuola Use, con i suoi 202 centimetri assicura ulteriore solidità sotto canestro. Dopo le ultime tre stagioni in pianta stabile a Quarrata tra C Gold e B Interregionale, dove nello scorso campionato ha conquistato i play-off, arriva a Castelfiorentino forte di un solidissimo percorso in maglia Use, società in cui è nato e cresciuto fino all’esordio in serie B nella stagione 2017-‘18. E nella prima squadra del suo paese milita per le successive quattro stagioni, mentre matura minuti ed esperienza andando in doppio tesseramento in serie C con i cugini del Biancorosso Sesa.