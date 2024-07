Quando dice che sei morto sei morto | retroscena chi ha davvero fatto fuori Joe Biden

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo tre settimane da quel disastroso dibattito televisivo con Donald Trump, Joeha finalmente sciolto le riserve: non sarà lui a sfidare il repubblicano nella corsa alla Casa Bianca. La decisione, chiara a tutti i suoi sostenitori, è maturata soltanto nelle ultime 48 ore. Il dem, infatti, ha capito che non aveva più il sostegno dei sondaggi e nemmeno del suo partito. E così ha deciso di annunciare il suo ritiro pubblicando una lettera ai cittadini americani sul suo profilo X. I manager della campagna elettorale e il team della Casa Bianca hanno appreso le sue intenzioni soltanto pochi minuti prima dell'annuncio ufficiale. Non ci sarebbe stato un incontro finale. "Ha lasciato che suo marito prendesse la decisione; il ruolo di Jillè stato appoggiarla", riferisce al Corriere della Sera Anita McBride, ex capo dello staff di Laura Bush.