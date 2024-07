Mimit aiuti alle imprese di Caivano | al via da domani le domande di agevolazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il ministero dellee del Made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso, ha stabilito con avviso pubblico i termini per la presentazione dellediinerenti al rilancio delle attività imprenditoriali dell’area di crisi industriale del territorio di. L’avviso fa seguito alla stipula, lo scorso 10 maggio, dell’Accordo di programma tra il, la Regione Campania e il Comune di. Lo comunica il ministero in una nota, nella quale si annuncia che l’apertura dello sportello per l’invio delle istanze è fissataore 12 di martedì 23 luglio., cooperative, consorzi e reti d’impresa (costituite da un minimo di 3 e un massimo di 6) avranno tempo fino al 22 ottobre per inoltrare le richieste di