Metti il guinzaglio al tuo cane | il proprietario reagisce e lo pesta in pizzeria davanti ai figli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, quartiere Balduina. Stavano trascorrendo una serata tranquilla in famiglia, a cena in una. Marito, moglie e duedi 10 anni. Un ragazzo entra con unmolosso senzae senza museruola che spaventa i presenti, tra cui l’avvocato Mauro Dainelli, 63 anni. Interviene la mamma che chiede al giovane di legare ile lo rimprovera di portare in un locale pubblico un animale di quelle dimensioni e di “quella fama”. A quel punto il ragazzo si scaglia contro la famiglia e inizia a prendere a pugni a più riprese l’avvocato. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza per le ferite riportate e ne avrà per 15 giorni. “Eravamo inper un pranzo in famiglia. – spiega il legale – A un certo punto è entrato questo ragazzo con un molosso al seguito, era senzae senza museruola. Mia moglie e i nostri bambini avevano paura. Hanno appena 10 anni”.