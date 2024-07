Metta il guinzaglio al cane E viene pestato dal proprietario in pizzeria davanti ai figli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Aveva semplicemente rimproverato il padrone unmolosso entrato in unacon l’animale senzané museruola. Tanto è bastato, insieme ad aver preso le difese della moglie che aveva fatto altrettanto, a scatenare la furia delche lo ha riempito di botteai– due gemelli di 10 anni – all’interno di unain zona Balduina a Roma. Vittima del pestaggio è un avvocato di 63 anni, finito in ospedale per i colpi ricevuti con una prognosi di 15 giorni. Ora si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia. “Eravamo in– racconta – per un pranzo in famiglia e a un certo punto è entrato questo ragazzo con un molosso senzae museruola. Mia moglie e i bambini hanno avuto paura, e io ho chiesto a quella persona almeno di legare il”.