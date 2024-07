Mario Rui l’agente Giuffredi conferma l’addio | Vuole tornare in Portogallo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024)diRui,, ha parlato in conferenza stampa del terzino portoghese e del suo probabile addio; è al Napoli dal 2017.diRui: «in» «Rui andrà via, dopo sette anni sente la necessità diin; lo aiuteremo se ci sarà occasione. Se non dovesse esserci, resterà a combattere per il Napoli, ha altri due anni di contratto». Sul terzino, il suo agente aveva già parlato nei giorni scorsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del terzino portoghese del Napoli ai microfoni Canale 8: «Rui ha espresso un pensiero: dopo sette anni, vorrebbein. Oggi c’è un ritiro con un allenatore nuovo checapire e valutare quello che è il valore dei giocatori e la possibilità di farli entrare nel suo calcio, perché quando li alleni è tutta un’altra cosa.