LIVE – Cobolli-Navone primo turno Atp Umago 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(terra battuta).confronto in carriera tra l’azzurro e l’argentino, protagonisti di unoltre ogni rosea aspettativa e mattatori soprattutto sul rosso. Entrambi sconfitti al secondonei tornei giocati la scorsa settimana (da Nadal a Bastad,da Zhang ad Amburgo), vanno a caccia di una vittoria per proseguire il proprio cammino in terra croata. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo e penultimo incontro di giornata sul Goran Ivanisevic Stadion, con inizio fissato non prima delle ore 18.00.