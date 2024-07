Joe Bastianich produrrà vino in Sicilia insieme a una grande azienda di olio Ecco il progetto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una cena a New York, tra racconti di vite intrecciate, passioni condivise, promesse di collaborazioni future e una bottiglia di Barolo Conterno Monfortino 2002. Da quell'incontro nasce Cutrera@, di Salvatore Cutrera,produttore diextravergine in, e del più temuto dei giudici di Masterchef, Joe. I due, amici di lunga data, hanno finalmente ufficializzato la loro unione per produrrein, a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Nonostante non siano ancora ufficialmente sul mercato, i Cutrera@hanno le idee chiare sulla futura società: «La nostraè nuova e giovane, piena di energia e progetti. Abbiamo già circa 15 ettari e abbiamo appena acquistato nuovi terreni situati a 500-600 metri sul livello del mare», racconta al Gambero Rosso, «la nostra idea diè quella di produrre in altura.