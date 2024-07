Il mondo della moda a Milano accoglie il cotone europeo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) MADRID, 22 luglio 2024 /PRNewswire/Questo mese di luglio,è diventata il palcoscenico diper la presentazione dell'iniziativa EUCOTTON nel Nord Italia. Oltre 80 professionisti di marchi italianie del tessile di lusso, come Versace, Trussardi, Gucci, Superga o Candiani Denim, si sono riuniti nel centro diper partecipare all'evento di EUCOTTON, organizzato dalla European Cotton Alliance (ECA), nell'ambitosua campagna promozionale paneuropea per accrescere la consapevolezza delle caratteristiche di qualità e sostenibilità del. Durante l'evento, lo scorso 10 luglio, i delegati greci e spagnoliEuropean Cotton Alliance hanno presentato l'innovativo approccio di EUCOTTON per la creazione di capi di abbigliamento 100% europei, sostenibili e di alta qualità, tracciabili al 100% dal campo al negozio.