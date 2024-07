Finisce in lacrime Temptation Island l’epilogo peggiore per il ‘vivace’ fidanzato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024), inaspettato epilogo per il discusso. Nelle scorse settimane il pubblico si è appassionato alle vicende delle coppie sull’isola delle tentazioni. Il programma condotto da Filippo Bisciglia sta letteralmente volando e conquistando milioni di telespettatori: l’ultima puntata ha raccolto davanti alla tv 3 milioni e 485mila utenti per uno share del 31,14%. Nei giorni scorsi abbiamo assistito al naufragio della relazione tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Quest’ultimo non solo è stato visto dalla (ex) fidanzata in atteggiamenti sempre più intimi con la tentatrice Maika, ma si è più volte rifiutato di andare al falò del confronto con Alessia. In seguito Lino ha cercato di riconquistare la sua compagna, ma come sarà finita? Nelle ultime ore sono emersi nuovi colpi di scena Leggi anche: “È finita così”.