Dalle acque sono emersi due corpi Ma non si sa chi siano Vittime senza nome è mistero in Lombardia

(Di lunedì 22 luglio 2024)ancora avvolti neli ritrovamenti di due cadaveriin due distinte località lombarde. In entrambi i casi, è stato impossibile risalire all’identità dellein corso indagini da parte delle Forze dell’Ordine. Il primo corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco, grazie alla segnalazione di un passante, incastrato fra gli scogli lungo il fiume Serio, in una zona compresa fra i Comuni di Gorle e Pedrengo, in provincia di Bergamo. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, segno che il corpo della persona deceduta dev’essere rimasto in acqua per diverso tempo. Si tratterebbe di un uomo di età compresa fra i 30 e i 35 anni alto circa 1,70, di carnagione chiara e con gli occhi castani. Quando è stato ritrovato aveva indosso solo una camicia di colore chiaro ed era privo di documenti.