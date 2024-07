Cibo addio codice a barre | ecco cosa nasconderanno le nuove super-etichette

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ledei prodotti alimentari stanno cambiando. Si sapeva. Gs1, l'associazione mondiale dei codici a, ha deciso di abbandonare la vecchia etichetta con le bande verticali introdotta nel 1948 e che tuttora è lo standard nella grande distribuzione e non solo, per passare ai cosiddetti codici Qr, abbreviazione dell'inglese quick response, vale a dire “risposta rapida”, un quadratino fatto a sua volta di piccole aree quadrate nere e bianche, capace di contenere un'infinità di informazioni. Il passaggio dal vecchio al nuovo standard è previsto per il 2027, ma un numero crescente di aziende lo sta utilizzando.