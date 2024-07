Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’obiettivo in difesa porta il nome di Renan, brasiliano dello Zenit in prestito all’nacional. Il club russo fissa il prezzo del suo cartellino, ma i nerazzurri potrebbero strapparlo via per molto meno.