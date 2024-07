Bagno di folla per i granata in ritiro a Toano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Primo giorno di, ieri a, per la Reggiana. Isono partiti alle 10,30 dalla sede, dove hanno trovato ad accoglierli l’inossidabile ‘Melo’, il super tifoso ormai assurto al ruolo di ‘mascotte’ che ha salutato i giocatori prima di vederli salire sul vettore ufficiale, guidato da un’altra figura storica del club come quella di ‘Lillo’ Gaspari. Dopo la sistemazione nelle camere e il pranzo all’hotel ‘Miramonti’ - dove alloggeranno fino al 3 agosto – nel pomeriggio, a partire dalle 17,30, i calciatori hanno svolto il primo allenamento in altura agli ordini di mister William Viali. Assieme al gruppo sono stati aggregati anche tre ragazzi della Primavera: Nicolò Meringolo (2006, difensore), Diego Zingone (2007, difensore) e Gianmaria D’Angelo (2006, attaccante).