Al via il corso Allenatore Uefa B | l’elenco degli Allievi c’è Bonucci

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’ andato in scena presso l’aula magna di Coverciano il‘Speciale Combinato Licenze C e D per l’abilitazione adB’. Si tratta di un performativo organizzato all’inizio della stagione sportiva e riservato “a calciatori professionisti e calciatrici di livello nazionale” indicati dall’Aic. “Questi giorni insieme – ha sottolineato il direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, rivolgendosi alla platea dei corsisti – vi aiuteranno a compiere un passaggio importante e delicato al tempo stesso, come quello da calciatori ad allenatori”. Sono molti i nomi conosciuti del calcio italiano e internazionale che riempiranno le aule e i campi del Centro Tecnico Federale, a cominciare dal quarto calciatore per presenze nella storia azzurra, Leonardo