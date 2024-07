Zverev-Fils oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Amburgo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Alexanderaffronterà Arthurnella finale dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città tedesca. Terzo confronto in carriera tra, che si sfidano solo in Germania: pochi mesi fa l’hanno fatto sull’erba di Halle, mentre lo scorso anno proprio sulla terra di. Il tedesco ha vinto entrambi i precedenti e, da detentore del titolo, partirà favorito anche stavolta.sta però vivendo un grande momento di forma e lo ha ribadito nella semifinale contro Baez, imponendosi con un doppio 6-2: potrà senz’altro dire la sua e tenterà di rovinare la festa al suo avversario. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, domenica 21 luglio, alle ore 15:00. Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che monitora la finale tramite ildi riferimento Sky Sport Tennis (203).