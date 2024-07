Tennis Italia dominatrice a livello Atp | è la nazione con più titoli vinti nel 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilno continua ad essere protagonista amondiale e a togliersi soddisfazioni in unda incorniciare. Se afemminile è stata Jasmine Paolini a brillare, con il raggiungimento di due finali Slam consecutive, aAtp invece è stato Jannik Sinner ad attirare le luci dei riflettori. Oltre all’altoatesino, che ha vinto quattro, sono però arrivate anche le firme di Matteo Berrettini (che dopo Marrakech si è laureato campione anche a Gstaad) e Luciano Darderi. Proprio in virtù di questi sette trofei, l’guida la classifica deiconquistati nel circuito Atp nel. Preceduta una potenza delmondiale come gli Stati Uniti, che pur non avendo alcun top 10 può vantare una quantità enorme di giocatori presenti tra i primi 100-200 del ranking Atp.