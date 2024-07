Simeone alla Lazio il Napoli può accontentarsi di 12 milioni + bonus Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo l’addio di Ciro Immobile, lacerca un nuovo centravanti da affiancare a Taty Castellanos. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Giovannidelè uno dei favoriti. Già nei mesi scorsi l’attaccante era stato affiancato al club biancoceleste, ma le trattative sembravano poi essersi interrotte., ilpuòdi 12L’argentino potrebbe aggiungersi a Victor Osimhen fra gli attaccanti pronti a lasciare la maglia azzurra in questa estate di calciomercato. Lac’è, le parti sono in contatto e presto potrebbe esserci la stretta decisiva. Ilparte da una valutazione di 15di euro cash per il suo cartellino, mentre laper il momento si è fermata a cifra inferiori.