Salario minimo a Napoli nei contratti pubblici delibera vincola i fornitori del Comune

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilè realtà, almeno per quanto riguarda istipulati dall’Amministrazione comunale con i suoi committenti: con unala giunta presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi ha fissato il tettoretributivo per tutti gli operatori economici ai quali ilaffiderà in appalto lavori, servizi e forniture. I dipendenti di tali ditte non potranno essere pagati meno di 9 euro lordi l’ora. L’atto di indirizzo si applica sia aistipulati direttamente dalche a quelli stipulati dalle società partecipate. Ildisfida il governo Lava a integrare il protocollo d’intesa su sicurezza e legalità negli appalti e nei subappalti, che ildistipulerà con le organizzazioni sindacali. Lo schema del protocollo d’intesa è stato approvato dalla giunta lo scorso 8 luglio.