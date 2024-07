Ripescaggi Aurora Treia e Vigor Montecosaro a un passo dalla Promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) È solo una questione di giorni ma l’e laper l’ufficialità ma entrambe possono festeggiare ilo nel campionato di. Il Comitato regionale ha infatti pubblicato le graduatorie delle formazioni che possono essere ripescate e queste due realtà sono prime in graduatoria. In Eccellenza sarà l’Atletico Mariner a prendere il posto lasciato libero dal Castelfidardo, salito in D dai playoff, la Jesina potrebbe essere ripescata qualora il Fano avesse delle difficoltà. Insono due i posti disponibili: uno quello lasciato libero dall’Atletico Mariner e l’altro da una fusione tra formazioni del Pesarese dello stesso campionato, per questa ragione saranno ripescateche hanno i due migliori punteggi nelle relative graduatorie, avendo rispettivamente 61 e 60 punti.