Quando le gare di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024? Si comincia subito con la cronometro maschile!

(Di domenica 21 luglio 2024) Concluso il Tour de France è arrivata l’ora di pensareprossimedisu. L’appuntamento è con ledi, l’evento sportivo più importante dell’anno e uno degli appuntamenti cerchiati in rosso sul calendario di diversi corridori. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, dove si assegneranno quattro titoli e dodici medaglie, equamente distribuiti tra uomini e donne: spazioindividuali eprove in linea per entrambi i sessi. A differenza delle ultime edizioni a cinque cerchi, il programma sarà aperto dprove contro il tempo: appuntamento a sabato 27 luglio, prima scenderanno inle donne e poi toccherà agli uomini. Bisognerà poi attendere il fine settimana successivo per godersi le prove in linea: sabato 3 agosto si fronteggeranno gli uomini, mentre domenica 4 agosto si daranno battaglia le donne.