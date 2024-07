Parigi 2024 Italtuffi in partenza da Fiumicino Tocci e Pellacani | Pronti per gareggiare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) È ufficialmente cominciata l’avventura olimpica per la Nazionale italiana di tuffi, che nella mattinata di domenica 21 luglio è partita dall’aeroporto di Romain direzione. “Seguiteci e tifate per noi. Abbiamo lavorato molto, siamoa toglierci belle soddisfazioni” ha detto Giovanni. Sulla stessa lunghezza d’onda Chiara, che ha affermato: “Ci siamo preparati bene, siamoper queste gare. Ce la godremo al massimo, non vedremo l’ora“. In merito agli avversari, invece: “Come sempre, ci sono le atlete cinesi da temere. Poi ce la giocheremo con Australia, Stati Uniti e Inghilterra, che sono al nostro stesso livello“. Oltre a, la squadra è formata da Elena Bertocchi, Lorenzo Marsaglia, Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen, Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Mariainda