Ordine d’arrivo F1 GP Ungheria 2024 | doppietta McLaren Verstappen finisce dietro Leclerc

(Di domenica 21 luglio 2024) Si è chiuso nel primo pomeriggio italiano il fine settimana dedicato al GP dell’del Mondiale di F1, con la gara sulla distanza di 70 giri dell’Hungaroring di Budapest, che è stata valida come tredicesimo round del calendario stagionale.dellacon l’australiano Oscar Piastri che precede il britannico Lando Norris, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altro britannico Lewis Hamilton con la Mercedes. Si ferma ai piedi del podio il monegasco Charlescon la Ferrari, che precede il neerlandese Max, quinto con la Red Bull. Sesto posto per l’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, davanti all’altra Red Bull del messicano Sergio Perez, mentre è ottavo il britannico George Russell con l’altra Mercedes. Nono il nipponico Yuki Tsunoda del Team RB, decima piazza per l’Aston Martin del canadese Lance Stroll.