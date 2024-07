Menù matrimonio Bagnaia | ecco i piatti scelti dallo chef Bottura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Pesaro, 21 luglio 2024 - Dopo un, ovviamente, c’è sempre una grande festa e quale location migliore per celebrare le nozze di Pe Domizia Castagnini se non a Villa Imperiale? IldellostellatoPer l’occasione, i due ragazzi hanno invitato lostellato modenese Massimo(“Felicità!!!!! Che bella giornata! Sono così felice per voi ragazzi. Saluti all'amore”, è il post con foto assieme ai due sposi che lohe messo sui suoi profili social) che per i giovani ha preparato unda leccarsi i baffi: si è partiti con un aperitivo a base di gnocco fritto con affettati, per poi passare alle pietanze principali, formate da baccalà “PIL PIL”, tortellini in crema e “short ribs”, il tutto accompagnato da due vini pregiati, ossia il Curtefranca Chardonnay 2023, di Contadi Castaldi, e il Sangiovese Alto 2021, di Petra.