Matteo Berrettini trionfa a Gstaad | vittoria per 6-3 6-1 contro Halys

21 luglio 2024 – torna a brillare sui campi in terra rossa di, dove oggi ha conquistato il suo nono titolo ATP, superando il francese Quentincon un netto 6-3 6-1. Per l'azzurro, questaha un sapore speciale, poiché proprio qui, nel 2018, aveva vinto il suo primo titolo ATP. La partita è iniziata conal servizio, maha subito risposto in maniera decisa, mantenendo un ritmo costante e mostrando una forma eccellente. Il primo set ha visto unconcentrato e dominante, capace di sfruttare gli errori dell'avversario e di strappare il servizio aper portarsi sul 6-3. Una breve interruzione dovuta alla pioggia non ha scalfito la determinazione di. Alla ripresa del gioco, l'italiano ha continuato a dominare, aggiudicandosi il secondo set con un impressionante 6-1.