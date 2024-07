LIVE F1 GP Ungheria in DIRETTA | Piastri in testa davanti a Norris Ferrari lontane dal podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 15/70 Ai box Stroll che ha fatto uno stint da 14 giri con gomma soft usata. Giro 14/70 Russell imbottigliato nel traffico, non riesce a passare un solido Bottas. Giro 14/70 Hamilton sta limando qualcosa su Verstappen, non lontano dalla zona DRS.dà mezzo secondo a, tre secondi e mezzo di vantaggio. Giro 13/70 Gestione perfetta finora della gara da parte di, ottimizzando anche le comunicazioni con i box, essenziale. Giro 13/70fa 1:23.8, sopra l’1:24, Verstappen, Hamilton e Leclerc. Giro 12/70 Ecco la situazione attuale in gara: 1 OscarMcLarenLEADER – – 2 LandoMcLaren+3.241 – – 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+5.408 – – 4 Lewis HAMILTON Mercedes+6.522 – –5 Charles LECLERC+8.112 – – 6 Carlos SAINZ+12.169 – – 7 Lance STROLL Aston Martin+19.610 1 8 Yuki TSUNODA RB+21.