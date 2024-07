Le strategie dei club De Vito alla Sangiustese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Larinforza la difesa assicurandosi Andrea De, il centrale classe 1991 lo scorso anno ha vinto l’Eccellenza con la Civitanovese. Cresciuto nel settore giovanile del Milan ha poi giocato in Serie B, Lega Pro e D vestendo le maglie di Cittadella, Avellino, Varese, Messina, Siracusa, Viterbese, Rieti, Fano, Cavese, Cattolica, Grosseto e Imolese. Per l’allenatore Luigi Giandomenico si tratta di un importante rinforzo in grado di trasmettere anche sicurezza e determinazione a tutta la squadra. Luca Senigagliesi, ex Recanatese e samb, ha firmato per il Grosseto che sta allestendo una squadra che punta a una D da protagonista. Il Matelica ha definito lo staff tecnico e dirigenziale della prima squadra del Matelica.