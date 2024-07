Lance Armstrong si pronuncia su Pogacar | Fare il ‘Cannibale’ è un grosso errore io con Pantani…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)il “Cannibale” non paga? Tanti tra appassionati e addetti ai lavori si stanno dividendo nel giudicare Tadej, dominatore assoluto del Tour de France e prossimo a realizzare la magica doppietta Giro-Tour, come Marco Pantani nel 1998. Vittorie e ostentazione delle stesse che stanno dando fastidio. Il pensiero va, ad esempio, al direttore sportivo della Visma Lease a Bike, Merijn Zeeman, che ha manifestato perplessità su quanto seguito possa dare allo sloveno questo modo di. Nei fattisi avvia a vincere per la terza volta in carriera la Grande Boucle, avendo conquistato prima della crono conclusiva di oggi cinque vittorie di tappa, che sommate alle 6 nella Corsa Rosa, rappresentano un primato eguagliato, in riferimento a quanto fatto nel 1970 dal mitico Eddy Merckx.