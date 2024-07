La delusione dei cittadini | Gatteo paese in declino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) ": la Nobile Decaduta". Prendendo come spunto questa frase di Edorado Maurizio Turci, storico, giornalista e scrittore di Sant’Angelo di, Maria Lombardi e Luisa Maroni a nome e per conto di un gruppo di, con un comunicato definiscono cosìe continuano: "Tutti siamo responsabili di questo, amministratori, imprenditori, proprietari di immobili e negozi sfitti, associazioni di volontariato e altre, artigiani, commercianti,e Curia. Ciascuno nel proprio ambito. Si sono creati compartimenti stagni in cui ciascuno opera per proprio conto con iniziative lodevoli, onorevoli e anche di qualità, ma escludendo una qualsisi forma di aggregazione.