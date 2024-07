Incendio Napoli-Ponticelli del 17 luglio livelli di diossine inferiori a valori di riferimento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 21 luglio 2024). Disponibili i risultati del monitoraggio dellee dei furani dispersi in atmosfera Sono disponibili i risultati del monitoraggio die furani dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’divampato lo scorso 17nel sito di un’azienda di autotrasporti nel quartiere di(si rimanda ai precedenti comunicati per un quadro più ampio dell’intervento svolto dall’Agenzia). I dati, aggiornati alla mattina di ieri, evidenziano concentrazioni nettamenteaidicorrentemente utilizzati dalla comunità scientifica, in particolare alle concentrazioni di tossicità equivalente indicate dal Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca, dell’ordine di 0,15 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente).