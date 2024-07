Europei U19 Italia ko 3-2 contro l’Ucraina | azzurrini primi la possibile avversaria in semifinale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2024) Sconfitta indolore per l’quella patita nell’ultimo indel Girone A di Euro U19. Glidi Bernardo Corradi sono stati sconfitti 3-2 al termine di una partita accesa e divertente con il risultato in bilico fino alla fine. Ko che non ha pregiudicato il piazzamento nel girone:prima con 6 punti, frutto delle vittorieNorvegia e Irlanda del Nord, Ucraina seconda con 5 punti. Inl’affronterà una tra Francia e Spagna. L'articoloU19,ko 3-2, lainCalcioWeb.