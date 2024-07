Cimitero approvato il 4 blocco Intervento da 230mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) È statodall’amministrazione comunale di Galeata il progetto per la realizzazione del 4°cimiteriale composto da 90 loculi, due tombe di famiglia (10 loculi per tomba) e due bagni. Il progetto realizzato dall’ Ufficio tecnico comunale e finanziato con fondi propri per un costo complessivo di 230.000. "Gli uffici stanno predisponendo le procedure di affidamento lavori – precisa il sindaco Francesca Pondini – e chi fosse interessato all’ acquisto dal mese di settembre potrà rivolgersi all’ Ufficio Ragioneria del nostro Comune. Inoltre dopo la variazione di bilancio nel prossimo consiglio comunale saranno destinate le risorse per la realizzazione del progetto già finito di 30 loculi, nuova pavimentazione e ripristino muro di cinta neldi Strada San Zeno.