Calafiori la smentita della fidanzata | non ho nessun profilo Tik Tok | FOTO

(Di domenica 21 luglio 2024) Nella serata di sabato aveva fatto rumore un messaggio pubblicato da Benedetta Boeme,di, in cui annunciava la rotturarelazione con il difensore e il passaggio del calciatore all’Arsenal. La ragazza ha smentito tutto con una Storia sulInstagram. “Mi trovo costretta a dover scrivere che non hoTikTok. Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere. Questo è il mio unicosocial, io non mai parlato di nulla e mai lo farò. Chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina TikTok fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicate, che poi vengono riportate su articoli, di chiudere immediatamente il, altrimenti mi muoverò per vie legali”, le sue parole. L'articolo, la: “non hoTik Tok”CalcioWeb.