Berrettini torna a vincere | domina Halys e porta a casa lo Swiss Open

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2024) Matteo: batte in finale a Gstaad il francese Quentinper 6-3, 6-1. Il tennista romano salva tre palle break nel primo set e alla prima occasione breakka l’avversario. Da lì non c’è più partita: dominio assoluto perche nel secondo set perde solo un game e chiude la partita in scioltezza. Impressionante la capacità dell’italiano dire ad essere subito competitivo dopo gli infortuni. A Gstaad vince il suo nono titolo, il secondo dopo il terribile infortunio allo Us. L'articololoilNapolista.