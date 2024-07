Basket | Juan Manuel Fernandez ecco il colpo della Reyer

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Un acquisto mirato per rafforzare ulteriormente un roster che dovrà competere per le posizioni altissimeprossima LegaA. UmanaVenezia, formazione accreditata nel lotto di società che si giocheranno i playoff scudetto anche nell’annata che verrà, si è assicurata firma pluriennale di, playmaker nato in Argentina, ma con il passaporto italiano. Le prime dichiarazioni dida cestista di UmanaVenezia (Credit foto – Today)“Per prima cosa voglio ringraziare genuinamente laper questa opportunità. Ho il fuoco dentro, ma questo lo so solo io e il fatto che la società creda in me significa tantissimo. Questa fiducia mi spinge a fare il meglio per Venezia, non potevo trovare una situazione migliore per tornare in Italia e competere ad altissimo livello.