Basket B1 | colpo Paperdì Juvecaserta il play Matteo Laganà è un giocatore bianconero

(Di domenica 21 luglio 2024) Caserta. La Paperdiha contrattualizzato per la stagione 2024/2025 la guardia. Nato a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria il 10 gennaio del 2000, alto 189 cm,è cresciuto con la pallacanestro nel sangue visto che suo padre Lucio è stato un cestista come il fratello maggiore Marco che ha esordito in serie A nel 2011 proprio contro la. Era evidentemente nel suo destino l’approdo a Caserta dopo la brillante stagione vissuta a Livorno, sponda Pielle si è aggiudicata la Supercoppa italiana ed ha disputato la semifinaleoff per la promozione. Nella sua annata toscana, in quaranta partite, ha prodotto mediamente 7,6 punti, 2,7 rimbalzi e 1,9 assist tirando con il 47% da 2, il 38% da 3 ed il 70% ai liberi.