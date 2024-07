UFFICIALE – Pirola passa all’Olympiacos vantaggio per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Lorenzo, difensore ex Inter,ufficialmente. A comunicarlo è il club greco, che dà unanche ai nerazzurri. TRASFERIMENTO – Lorenzonon sarà più una possibilità low-cost perin difesa. Il giocatore va via dalla Salernitana eufficialmente. L’italiano non farà perciò la Serie B con i granata dopo gli ultimi due anni al centro del reparto arretrato. Giocherà in Grecia nella squadra che ha appena vinto la Conference League contro la Fiorentina. Ecco il comunicato del club su X. ????? Welcome to the Olympiacos family, ??????? ??????! ??#Olympiacos #Welcome #Transfer ##WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/8G43np8ze9 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 20, 2024ottiene comunque undall’operazione: aveva una percentuale sulla rivendita del calciatore dalla Salernitana.