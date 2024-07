Ucraina uccisa a Leopoli ex politica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 luglio 2024) 23.00 Iryna Farion,60 anni,docente di linguistica ed ex parlamentare del piccolo partito ucraino nazionalista di estrema destra Svoboda, è morta in ospedale apoco dopo essere stata colpita alla testa da un proiettile esploso per strada da un ignoto. Le indagini sono in corso:"Stiamo lavorando su tutte le telecamere di sorveglianza disponibili e interrogando i testimoni", ha riferito su Telegram il presidente Zelensky,aggiungendo che "si sta indagando su tutte le piste, compresa quella che porta alla Russia".