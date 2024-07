Tredicenne denuncia la mamma Affidata a una comunità in Versilia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Le compagne di scuola le avevano suggerito di raccontare di aver subito minacce e percosse a casa, perché in questo modo sarebbe stata trasferita in unadove avrebbe potuto fare come vuole. Niente più sgridate o porte che non si aprono: avrebbe finalmente trovato il suo paese dei balocchi, senza nessuna preoccupazione. E lei, nel novembre del 2023, si è presentata al Servizio di emergenza-urgenza sociale, che, in seguito al suo racconto ha poi disposto il ricovero all’ospedale San Jacopo di Pistoia e, in seguito, in unadella. Nel paese dei balocchi, però, è molto facile rischiare la vita. La ragazzina, oggi, ha rivelato di essersi inventata tutto durante l’incidente probatorio tenuto in modalità protetta a inizio luglio, nell’ambito del procedimento penale a carico della madre e del compagno.