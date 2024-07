Trafugata la statua della Madonna Rabbia dei fedeli | l’appello di Sestino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024)(Arezzo), 20 luglio 2024 – “Ricolloca la Madonnina e pregheremo tutti per te". È l’accorato appellocomunità diall’ignoto che giorni fa si è portato via laVergine dalla celletta dedicata a Sant’Anna e a San Giovacchino, che si trova in località "Le Ripe", lungo la strada provinciale nelle vicinanze del cimitero e ad appena un chilometro dal centro del paese. La brutta scoperta è stata fatta da una donna, molto credente, che solitamente si reca sul posto per pregare. Una sparizione che ha tutto il sapore del dispetto e che quindi ha procurato più dispiacere alla gente che "realizzo" al suo ladro. "Si tratta di unaalta una settantina di centimetri – ha spiegato Giancarlo Renzi, studioso e conoscitore di storia locale e in passato anche sindaco di– che non ha un particolare valore monetario, anche se comincia a essere datata.