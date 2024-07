Tour de France Tadej Pogacar | Mi sono davvero divertito Domani voglio arrivare tranquillo ed evitare problemi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Ecinque, eguagliando ancora una volta Eddy Merkxx.non fa sconti, sfrutta il lavoro della Soudal Quick-Step e vince la ventesima tappa delde2024. Copione diverso ma stesso risultato per lo sloveno, che dopo la doppietta sui Pirenei fa il bis di successi anche sulle Alpi. Troppo più forte l’alfiere della UAE Team Emirates, che oggi si limita a rimanere a ruota di tutti prima di far partire la volata a duecento metri dalla fine e lasciare sul posto un commovente Jonas Vingegaard. Lo aveva detto ieri la maglia gialla che gli sarebbe andata bene la fuga, e infatti la squadra emiratina, dalla metà della prima salita, non tira un metro. Tutto il lavoro è sulle spalle degli uomini di Evenepoel, con il belga che nei piani iniziali doveva provare a rosicchiare qualcosa sul secondo posto.