Settimana dello sport Via all’ottava edizione

(Di sabato 20 luglio 2024) Parte oggi l’ottavadella "" promossa dal circolo Acli Usacli Crocette con il patrocinio del comune di Castelfidardo e Coni Marche. I giorni salgono a nove, il ventaglio si apre a 14 attività ed aumentano le collaborazioni. Alla conferma degli elementi chiave di un format pensato in un’ottica di promozione, integrazione e aggregazione, si affiancano nuove proposte. "Un momento importante per la comunità, per la socialità e lograzie al grande sforzo organizzativo del circolo Acli Crocette che continua a stupirci piacevolmente con la sua passione e capacità di mettere in piedi tornei di buon livello che coinvolgono tanti atleti e settori", sottolinea l’assessore Romina Calvani. Il coordinatore Marco Zagaglia conta su uno staff di oltre quaranta volontari under 30.