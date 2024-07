Scomparso da Villa di Serio l’appello dei familiari di Pietro Brignoli | Aiutateci a ritrovarlo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 luglio 2024)di. Sono disperati di, 87 anni. L’uomo infatti é uscito dalla sua casa didistamattina (sabato 20 luglio) alle 10 e non è più rientrato. Ha una maglietta blu con una riga rossa. Non è in nessun pronto soccorso della provincia, è già stata presentata denuncia ai carabinieri e non si sa nulla. Attraverso il nostro giornale i parenti dell’anziano lanciano un appello: “, chiunque abbia informazioni utili può chiamare le forze dell’ordine”.