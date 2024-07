Robur | un acquisto e due conferme C’è Ruggiero Giusti e Candido restano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Squadra che vince non si cambia (o si cambia solo in parte). Così, se lal’anno scorso, non ha vinto il campionato di Eccellenza, ma lo ha stravinto, terminando il suo cammino da imbattuta, sono ben dodici i bianconeri, protagonisti della marcia verso la Serie D, che continueranno a indossare la casacca del Siena Fc. Anche Andrea(foto al centro) e Roberto(foto a destra), faranno infatti parte della rosa a disposizione di mister Magrini: se la notizia era nell’aria, ieri è arrivata anche l’ufficialità. La loro conferma segue quelle di Achy, Cavallari, Biancon, Morosi, Bianchi, Lollo, Masini, Hagbe, Boccardi e Galligani. Se il valore dei singoli confermati è indiscutibile, il vantaggio, per la, starà anche nel poter ripartire da un’ossatura solida, da un gruppo che si conosce e affiatato che potrà aiutare anche i nuovi a inserirsi velocemente.